Selle aasta jõulupuu on palsaminulg, mis on pärit Elva linnast Aasa tänavalt. Puu omanik kartis, et see võib tormise ilmaga kukkuda tema enda või naabri maja peale, mistõttu otsustas ta kinkida puu jõuludeks kõigile linnakodanikele.

FOTO: Margus Ansu