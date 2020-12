Puust ja punaseks: mis on eneseisolatsioon, karantiin ja liikumispiirang

Lasteaias osutub õpetaja koroonapositiivseks. Tema rühma lapsed on õpetajaga iga päev lähedalt kokku puutunud ja nemad on lähikontaktsed. Lähikontaktsed on ka selle lasteaia teised õpetajad, kes nakatunud õpetajaga piisavalt sageli suhtlesid või ühes ruumis koos olid. Nii nakatunud õpetaja kui ta rühma lapsed ja need teised temaga kokkupuutunud õpetajad peavad jääma eneseisolatsiooni.