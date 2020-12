Puurmani kandi rahvas plaanib Põltsamaa vallast lahku lüüa

Puurmani rahvale on vastukarva ka kuuldused, et Põltsamaa vald võib kokkuhoiu eesmärgil Puurmani lossi maha müüa.

Haldusreformi järel liitus Puurmani vald Põltsamaa vallaga. Nüüd, mil ühinemisest on möödas kolm aastat, on hulk Puurmani piirkonna elanikke rahuolematud ning kaaluvad Põltsamaa vallast lahkumist. Piirkonda kuulub Puurmani alevik ning kaheksa lähedal asuvat küla, ühtekokku elab seal ligi tuhat inimest. Põltsamaa vallast lahku lööjate soov on liituda Tartu vallaga.