Novembri lõpus lahkus tartlaste ridadest meeskonna parim skooritegija, üleplatsimees Will Rayman ning üleeile võeti võõrsil BC Kalev/Cramolt vastu suur kaotus 46:110. Meeskonna treeneritel ja mänedžeril on kibekiire aeg, et leida korvi alla lisajõude ning ühtne mängupilt taastada.