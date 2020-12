Võimlemisklubi Janika tegevjuht Elina Gorelašvili ütles, et kuigi talle väga meeldib see, et raeplatsil on nüüd uisuväljak, siis pani teda imestama see, et kuigi alles hiljuti kaaluti Eestis huvihariduse peatamist ja Tartus peavad huviringid siseruumides juba mitmete piirangutega hakkama saama, siis pole sellest kasu, kui noored ja täiskasvanud ikkagi kogunevad näiteks uisuväljakule või kaubanduskeskusesse. Samas sõnas ta, et enamasti pole liuväljal liiga palju rahvast, aga kogunetakse pigem õhtusel ajal ja ilmselt ka nädalavahetuseti