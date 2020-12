Kogu Nõo põhikool läks distantsõppele

Nõo põhikooli direktor Ilona Tars sõnas, et täpset nakatunute arvu ta täna veel öelda ei oska. «Koroona ja distantsõppele mineku tõttu on jube kiire päev ja palju asjaajamist, loodetavasti oleme homme nakatunute hulga suhtes targemad,» lisas ta.

Nõo vallavanem Rain Sangernebo ütles, et talle teadaolevalt on tänase seisuga vallas viis koroonaviirusega nakatunut ning nakkus jõudis kooli õpilase ja mitte õpetaja kaudu. Et terviseandmed on konfidentsiaalne info, ei ole avaldanud terviseamet vallavanemale, kes täpselt nakatunud on.

Terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik sõnas, et koroonastatistika edastamisel lähtub terviseamet eelkõige põhimõttest, et ühtegi inimest ei oleks võimalik statistika jagamisel tuvastada. «Ning samuti sellepärast, et ei tekiks asjatuid spekulatsioone,» ütles Vernik ja lisas, et nakatunud inimesed on koduses isolatsioonis ning kõikide lähikontaktsetega võetakse ühendust.

Nõo koolid pidid koroonaviirusega rinda pistma ka oktoobris, kui nakatunuks osutus sealse reaalgümnaasiumi töötaja, kellel oli mitmeid kokkupuuteid teiste koolitöötajate ja õpilastega. Oktoobris läksid mõneks ajaks distantsõppele nii põhikool kui reaalgümnaasium ja spordikool kolis trennid õue, sest kõigi kolme ruumid ja tegevused on omavahel seotud.

Vallavanema kinnitusel on koroonaviiruse jõudmisest põhikooli teavitatud nii noortekeskust kui Nõo reaalgümnaasiumit, kuid viimane praeguse seisuga distantsõppele ei lähe. Nii Nõo spordikool kui muusikakool katkestasid kaheks päevaks kõik tunnid, samuti ei pääse paar päeva noortekeskusesse. Sangernebo sõnul on selline korraldus vajalik, et jõuaks välja selgitada nakatunute lähikontaktsed. Seejärel otsustatakse piirangute üle uuesti. «Võib kõlada nagu klišee, aga praegusel ajal ei saagi teisiti, kui päev korraga vaadata ja otsustada,» arvas vallavanem. Ta pidas tõenäoliseks, et koolivaheajani käib töö muusika- ja spordikoolis edasi nii, et jätkuda saavad individuaaltunnid ning trennid õues.