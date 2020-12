Kliinikum piirab plaanilist tööd

Kliinikumi kriisikomisjoni juhi professor Joel Starkopfi sõnul on haigeid lisandunud viimasel kahel nädalal kiire tempoga. «Kliinikumis on avatud juba kaks nakkushaiguste osakonda COVID-19 patsientidele, neist üks osakond 19 voodikohaga on täitunud. Teises osakonnas on 21 voodikohta, millele lisaks luuakse sel nädalal Riia 167 majja 11 voodikohta COVID-19 patsientide järel- ja taastusraviks,» selgitas professor Starkopf.

Ta lisas, et arvestades epidemioloogilist olukorda, tuleb valmis olla aga veelgi enamate voodikohtade avamiseks COVID-19 patsientidele.

Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar kinnitas, et kliinikum on COVID-19 patsientide vastuvõtmiseks valmis, ent uued voodikohad toovad kaasa ka personali lisaressursi vajaduse. «Vajame kliinikumi teiste osakondade tervishoiutöötajate abikäsi, teisiti ei ole uute COVID-19 nakkushaiguste osakondade avamine võimalik. Seetõttu tuleb teatud määral piirata teiste osakondade plaanilist kirurgilist tööd, et tagada õdede ja hooldajate olemasolu COVID-19 osakondades,» ütles dr Kotsar.

Plaanilist statsionaarset tööd piiratakse osaliselt üldkirurgia ja plastilise kirurgia osakonnas, abdominaalkirurgia osakonnas, uroloogia ja neerusiirdamise osakonnas, lastekirurgia osakonnas, veresoontekirurgia osakonnas ning ortopeedia osakonnas.

«Piiramine puudutab ainult haiglaravi patsiente ning ainult neid protseduure, mida on võimalik edasi lükata. Lähtume põhimõttest, et patsiendi seisund ei tohi piiramisest kindlasti halveneda,» kinnitas ravijuht dr Kotsar. Ta lisas, et nende patsientidega, keda ümberkorraldus puudutab, võtavad ühendust osakonna töötajad ning koos leitakse lahendus ravi edasiseks korraldamiseks.

Nii professor Starkopf kui ka dr Kotsar kinnitasid, et praegune COVID-19 pandeemia on väljakutseks tervishoiuasutustele, kuna lisaks COVID-19 patsientidele tuleb tagada ravi ka teistele patsientidele.