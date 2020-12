Tartu linna aasta meessportlane Rasmus Mägi õppis tänavu raskustega kohanema

Tartu aasta meessportlane on Rasmus Mägi, kes tuli kahel korral kolmandaks kergejõustiku Teemantliiga etappidel, kus tegi 400 meetri tõkkejooksus oma kahe aasta parima tulemuse (48.72).

Spordis on keeruline aasta: mitmed tiitlivõistlused on ära jäänud ning sportlased on treeninud harjumatutes oludes. Ometi leidus neid, kes suutsid ennast tõestada maailmatasemel ning väärivad tunnustust. Eile selgusid Tartu linna aasta sportlased, meestest haaras tiitli tõkkejooksja Rasmus Mägi ning naistest veemotosportlase Kärol Soodla.