Erkki Bahovski: peidus surm

Iroonia irooniaks, aga maskivastasusega seoses on juba jõutud rääkida hoolimatusest. Et omaenda huvi esiletoomine maskivastasusega ajal, mil meedikud peavad kandma maski päevast päeva, ei lange kokku arusaamaga solidaarsest ühiskonnast. Mis siis, kui meedikud ütlevad mingil hetkel, et nemad protestivad koroonaviiruse saanute ravimise vastu? Teevad samuti meeleavalduse Tallinnas Vabaduse platsil?