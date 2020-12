«Metsast taldrikule» kostitas enam kui 4500 toidusõpra

Meeldejäävaid maitseelamusi pakuti kuues maakonnas: Tartumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal. Alatskivi lossirestorani esindaja Sven Särki sõnas, et kuigi üritus langes kokku turistide mõttes madalperioodiga, mil külastatavus on üleüldiselt madalam, oli huvilisi meeldivalt palju. «Külastatavus oli suurem kui prognoosisime - meid külastasid nii noored kui ka vanad. Üllatas ka see, et käikude kõrvale sooviti veinidegustatsioone, seega oli kohe näha, et inimesed nautisid igas mõttes külastust,» rääkis Särki.