Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituut pälvis õppekvaliteedi edendamise auhinna

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud, ellu viidud ja tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Tunnustatakse struktuuriüksust, mis on koostöös viimase kolme aasta jooksul süsteemselt ja tulemuslikult õppekvaliteeti edendanud. Oluline on, et muutused oleks kavandatud ja ellu viidud töötajate ja üliõpilaste koostöös. Õppekvaliteedi edendamise auhinna taotlusi hindab ja auhinna saaja otsustab õppekomisjon.

Ühiskonnateaduste instituut on õppe arendamisel seadnud eesmärgiks, et iga lõpetaja omandaks õpingute vältel erialaste teadmiste ja oskuste kõrval ka üldised ja erialased digipädevused. Selle töö siht on lõimida eri oskusi ning integreerida digipädevuste õpetamine ainetesse ja tegevustesse mitmekülgselt. Õppejõudude ja programmijuhtide koostöös on määratletud ühiskonnateaduste õppijatele olulised üldised ja erialased digipädevused, loodud digipädevuste õppeained, -materjalid ja -taristu ning arendatud õppejõudude digioskusi ja digipädevuste arengule suunatud teadustegevust. Lisaks on eesmärk olnud tulemuslikult ühendada digipädevustega seotud õpe, teadus, praktika ning ühiskonna teenimisele suunatud tegevused.