Loodusmuuseumis avatud näitus puurib läbi Eesti geoloogiaajaloo kihtide

Näitus tutvustab Eesti geoloogiaharidust ja tuntumaid õppejõude läbi aegade. Välja on pandud õppevahendeid erinevatest ajastutest ning geoloogilistelt ekspeditsioonidelt kogutud kivimmaterjali. Seal hulgas on nii kauneid mineraale Venemaalt, haruldasi fossiile Eestist kui ka kivimeid mujalt maailmast. «Oleme kogunud näitusele tuntud geoloogidest-õppejõududest põnevat foto- ja videomaterjali, vahvaid lugusid elust ning muidugi ka õppejõudude endi humoorikaid tsitaate loengutest,» rääkis näituse kuraator Kairi Põldsaar. Ta lisas, et näitus on põnev igas vanuses külastajale, kes tunneb huvi oma kodumaa ajaloo vastu.