Verise Paruni ausamba püstitajad loobuvad katuserahast

MTÜ Mälestusseltsi Ungern Khaan juhatus on otsustanud, et loobub riigieelarvelisest toetusest ja korraldab mälestusseltsi tegevust edaspidi annetuste toel, seisis seltsi välja saadetud pressiteates. «Otsus on tulnud meedia laimu valguses, mis on tuginenud sensatsionalismile, mitte ajaloouuringutele,» seisab pressiteates. Seltsi juhatuse esindaja Fedor Stomakhin sõnas, et parunit on näidatud sõjardi ja kriminaalina, mitte Mongoolia vabastajana. «Võtsime vastu otsuse selleks, et mitte anda alust paruni edasiseks mustamiseks meedias,» lisas Stomakhin.