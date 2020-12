Taavi Aas: paneme nurgakivi ühtsele e-ehitussektorile

Peale selle, et sektor mõjutab otseselt meid ümbritseva keskkonna kujundamist, annab ehitus oma tegevusega tööd teistele olulistele valdkondadele: ehitusmaterjalide tootmine, toitlustus, majutus, transport. Ehk kui ehitusel ei lähe hästi, jätab see paratamatult jälje ka paljudele teistele.

Läinud aastal andis ehitussektor tööd ligi 60 000 inimesele. Meil on silmapaistvaid arhitekte, insenere ja ehitusettevõtjaid, tänu kellele näeme aina rohkem kvaliteetseid ja energiasäästlikke hooneid ning nüüdisaegset taristut. Siiski on Eesti ehitussektori tööviljakus aga võrreldes ELi keskmisega kaks korda madalam ning kogu maailmas valitseb probleem, kus tootlikkuse kasv on maha jäänud teistest elualadest, näiteks põllumajandus, tööstus ja kaubandus.