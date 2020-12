«Lähtusime sellest, et tegemist oleks aeglase arenguga,» ütles Irina Raud, üks võidutöö autoritest. «Et kõik uus, mis sinna kerkib, arvestaks sellega, mis on juba olemas, kolisime tulevase linnahalli ka allapoole.»

Tema sõnul on ERM suur ja väärikas hoone, mis kahtlemata määrab kogu ümbruskonna aura, aga olulised on ka elumajad. Veel pidasid arhitektid silmas, et ala oleks mugav jalakäijatele.