Kliinikum kärbib plaanilist statsionaarset ravi

Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf sõnas, et kliinikumi on viimasel nädalal tulnud iga päev juurde neli-viis Covid-19- haiget.

Statsionaarne ravi tähendab seda, et patsient peab haiglas ööbima või pikemalt viibima. Starkopf rõhutas seda, et ambulatoorne ravi, mis puudutab näiteks eriarstide vastuvõttu ja ka päevakirurgiat, jääb praegu tavapäraselt toimuma.

Kui muude haiguste tõttu on inimesed haiglaravil keskmiselt viis päeva, siis Covid-19-haiged on haiglas keskmiselt kaks nädalat ütles kriisikomisjoni juht Joel Strakopf.

«Need nelikümmend jäävad oma ravi vajama ikkagi, aga iga päev tuleb sinna juurde panna veel viis Covid-19- haiget,» märkis Starkopf, kelle sõnul pole muud võimalust, kui leida need viis kohta plaanilist ravi vajajate arvelt. Ennekõike tuleb kärpida plaanilist ravi aga selleks, et saata sealsed töötajad nakkushaiguste osakonda.

Keeruliseks teeb olukorra ka see, et kui muude haiguste tõttu on inimesed haiglaravil keskmiselt viis päeva, siis Covid-19-haiged on haiglas keskmiselt kaks nädalat. Plaanilist statsionaarset kirurgilist ravi hakkab kliinikum järk-järgult kärpima juba sel nädalal, sõnas Starkopf.