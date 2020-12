Raad uurib, kuidas tekkis raamatukogus vastasseis

Kõige rohkem lugejaid käib linnaraamatukogu keskkogus Kompanii 3/5 (pildil), seal on ametis ka kõige rohkem raamatukogutöötajaid, kellest suurem osa aga ei ole rahul direktori uuendusplaanidega.

Nädal tagasi saatis linnaraamatukogu Tartu linnavalitsusse 70 allkirjaga pöördumise, milles on avaldatud umbusaldust suvel ametisse pandud uue direktori Piret Taluri suhtes ja väljendatud soovi, et linnavalitsus kaaluks tema sobivust sellele kohale. Nädalaga on rae esindajad mõne korra raamatukogutöötajatega kohtunud ja asja arutanud.