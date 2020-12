Liina Uudelt ja Indrek Niibo: EKRE jätab valijad pika ninaga

Otsustasime hiljuti minna EKRE korraldatud aruteluõhtule teemal «LGBT-ideoloogia on vastuolus eestlaste kultuuriga». Kuulutuses oli öeldud: «Tule ise ja võta kaasa ekremeelne sõber», mistõttu tundus ettevõtmist varjutavat üks takistus: kas meis ikkagi leidub piisavalt ekremeelsust. Pärast mõningat vaagimist jõudsime siiski järeldusele, et EKREga tuleb nõustuda vähemalt selles, et nii Tartus kui ka teistes paikades on vaja anda inimestele koht, kus nad saaksid kaasa rääkida. Niisiis oli ühisosa olemas. Ühtlasi on oluline astuda aeg-ajalt oma mullist välja, et saada aru, kuidas mõtlevad inimesed, kellega ehk iga päev vestlema ei satu.