Tartumaa töötus püsib samal tasemel

Üle Eesti on tänase seisuga ennast töötuna registreerinud 51 861 inimest, mis tähendab, et registreeritud töötuse määr on kaheksa protsenti. Kuu aega tagasi olid vastavad arvud 49 730 ning 7,8 protsenti. Kõige suurem ehk 12,9 protsenti on töötus on töötus Ida-Virumaal. Seal on ennast arvele võtnud 7854 töötut. Tallinnas ja Harjumaal on ennast töötuna arvele võtnud 24 302 inimest ning töötuse määra protsent on 7,6. Jõgevamaa töötus on riigi väikseim, kus arvele on võtnud ennast 587 inimest ning töötuse määra protsendiks teeb see viis.