Koroona lükkab sTARTUp Day suve lõppu

sTARTUp Day peakorraldaja Marili Vihmann selgitas, et ärifestivali korraldamisel on eesmärk säilitada selle atmosfääri, mis on aastate jooksul kujunenud ürituse üheks suurimaks väärtuseks. Siiski praeguste koroonapiirangute tingimuses pole võimalik selliselt festivali korraldada, ütles Vihmann.