Tartu ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumi pälvis Jaan Valsiner

«Jaan Valsiner on maailmas oma uurimisvaldkonna pioneere ja ta on aidanud palju kaasa Eesti teaduse tutvustamisele maailmas. Loodame, et Tartu-aastaga ärgitab ta ülikooli humanitaaria ja sotsiaalteaduste erialade tudengeid omavahel mõtteid vahetama ning kõnetab oma põnevate avalike loengutega ka laiemat ringi üliõpilasi ja avalikkust,» rääkis Valk.

50 000 euro suurune stipendium võimaldab külalisprofessoril teha õppe- ja teadustööd 2021/2022. õppeaastal Tartu ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis. Näiteks on professor Valsineril kavas korraldada erialadevaheline seminar «Semiosis in irreversible time» ja pidada kolm avalikku loengut: «Eestilt maailmale ja maailmalt Eestile: kuidas analüüsida Eesti kultuuri ajaloolist potentsiaali?», «Hing kaob ära ja tuleb uuesti tagasi: hingeteadused Lääne ja Ida vahel» ning «Kes me oleme? ÜLI-kool või üli-KOOL ... või üldse mitte kool?».

Professor Valsiner rõõmustas, et tal on tänu stipendiumile võimalik olla pikemalt Tartus ja Tartu ülikoolis, mille vilistlane ta on. «Tartu semiootikakoolkonnal on rahvusvahelises teaduses väga tähtis roll ja mul on hea meel, et saan Tartus töötades anda sellesse ka oma osa,» sõnas Valsiner. «Olen eriliselt tänulik väliseesti kogukonnale, kelle toel on mul võimalik teha aasta jooksul Tartu ülikoolis väga tõsist tööd,» lisas ta.