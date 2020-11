Eile õhtupoolikul oli JJ-Street tantsukooli treeneri Merit Meroneni trennis 7-10 aastased tantsijad. Selleks, et tantsutrennid saaks jätkuda, osalesid lapsed osalt video teel platvormi Zoomi kaudu ja osalt kohapeal. «Siis teeme ka vahetusi, et lapsed saaksid mõlemat proovida. Zoomis on kindlasti raskem, trennisaalis on parem õpetada ja jälgida lapsi,» ütles Meronen.