Raadi rehvimägede lõpp paistab

Juba septembris ütles Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti, et tõenäoliselt saavad rehvid purustatud aasta lõpuks. «Tähtaeg läheneb ja töö on väga pingeline ning kõik osalised on huvitatud, et Raadi saaks puhastatud,» lausus Pesti. Ta avaldas lootust, et ettevõttesse suhtutakse mõistvalt ja paindlikult, kui töö lõpetamiseks läheb vaja mõnevõrra lisaaega.