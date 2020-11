Eelmise nädala reoveeseire tulemused on kooskõlas muude nakatumist iseloomustavate arvudega Eestis, tõdes Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor ja uuringu juht Tanel Tenson (pildil). «Ka reovesi näitab, et Tartu kandis on viiruse levik tõusutrendis,» ütles ta.