Poku lasteaia 27 töötajat on eneseisolatsioonis

Raave ütles, et praegu teadaolevalt on Poku viie rühma lapsed jäänud koju. «Oleme pöördunud töötajate osas abi saamiseks Tartu tervishoiukõrgkooli poole ja loodetavasti saame appi lapsehoiu eriala ja teisi tudengeid,» ütles Raave. «Edasine sõltub kõik sellest, kui kaua aega võtab töötajate testimine ja tulemuste teadasaamine. Kui analüüsitulemused on negatiivsed, siis saavad töötajad tööle tulla ja rühmad avatakse taas,» lisas ta.

Poku lasteaia direktor Olivia Voltri ütles, et viie rühma lastevanematel on palutud lapsed kindlasti koju jätta täna ja homme ning seitse rühma töötavad edasi. «Kaardistame hetkel nendes viies rühmas lapsi, kes kahe nädala jooksul kindlasti lasteaia kohta vajavad ning otsime asenduspersonali,» ütles Voltri.

Tänasest on eneseisolatsioonis ka terve Rukkilille lasteaia Vasara tänava hoid ehk 44 last ja üheksa töötajat. Samuti on suunatud eneseisolatsiooni üks lasteaia rühm koos õpetajatega Kivikese lasteaias. Koroonajuhtumite tõttu on töötajaid ning lapsi pidanud eneseisolatsiooni jääma veel ka Midrimaa ja Tripsiku lasteaias.

Koroonajuhtumeid on 22 Tartu koolis. Töötajaid ja õpilasi on eneseisolatsiooni saadetud peaaegu kõikidest koolidest. Kokku on ligikaudu 160 töötajat ja peaaegu 2200 õpilast koroonahaigega kokkupuute tõttu eneseisolatsioonis. Distantsõppele on saadetud üle 80 klassi.