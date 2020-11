Tartlased said bussidest tasuta maske võtta

Reedel jagasid Eesti haigekassa ja OÜ Perearsti Nõuandeliin Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve elanikele osas linnaliinibussides kokku 3000 korduskasutusmaski. Need olid bussides riputatud torude külge. Nii sai sõitja maski endale mugavalt kaasa haarata. Maskide eest tasus haigekassa. Maskide jagamise kampaaniat toetavad GoBus ja Atko.

«Maskide jagamise eesmärk on pidurdada viiruse levikut ja tuletada inimestele meelde, et avalikus ruumis maskide kandmine vähendab riski haigestuda ning aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisele,» selgitas nõuandetelefoni teenusejuht Klarika Kallikorm-Rannamets. Tema sõnul on tegemist eelkõige sümboolse aktsiooniga. Laupäeval jagati tasuta maske ka Tallinna kaubanduskeskustes.