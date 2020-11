Politsei tabas hulga illegaalseid võõrtöölisi päikeseparkide ehitustelt

Kontrolliti kuut juriidilist ning 28 füüsilist isikut ning tuvastati, et kümne Valgevene ja kaheksa Ukraina kodaniku töötamine ei olnud politsei- ja piirivalveametis nõuetekohaselt registreeritud. Lisaks tuvastati, et seitse Ukraina kodanikku viibivad Eestis seadusliku aluseta. Kõikidele määrati rahatrahv ning seadusliku aluseta riigis viibivatele Ukraina kodanikele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati kuueks kuuks sissesõidukeeld.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk vahendas, et reidi ajal kontrollis politsei päikesepaneelide parke, kus välismaalased tegid peamiselt ehitustöid. «Välismaalaste seaduse vastu eksinud 18 isikule määrati 80-eurosed rahatrahvid, lisaks koostati seadusliku aluseta riigis viibinutele ettekirjutus riigist lahkumiseks ning kehtestati pooleks aastaks riiki sissesõidukeeld,» vahendas Keisk. Ta lisas, et registreeringuta töötamist võimaldanud tööandja suhtes hetkel menetlust alustatud ei ole ning täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.