Katkise pliidi alla tule teinud elanik läks poodi, suitsuanduri üürgamise tõttu tulid päästjad

Samal päeval kella 11.30 teatati, et Tartus on Pika tänava korteris gaasilõhn. Päästjad selgitasid, et vananenud tihendi tõttu lekkis gaasipliidi vooliku ja gaasitoru ühenduskoht. Gaas keerati lekke peatamiseks kinni. Rikke kõrvaldamiseks pidi korteriomanik gaasiseadmete hoolduse spetsialisti kutsuma. Gaasiseadmete ohutuse tagamiseks tuleb neid järjepidevalt hooldada.

Kella 14 ajal teatati, et Vahi alevikus Vahipargi tänaval asuvas kortermajas on kuulda suitsuanduri häiret. Päästjad selgitasid, et ühes korteris oli tehtud tuli katkise pliidi alla, millega kütmine oli juba varem keelatud ja lisaks põles pliidi ees praht. Vastutustundetu elanik ise oli pliidi järelevalveta jätnud ja poodi läinud. Suhtlusest Tartu valla sotsiaaltöötajaga selgus, et oma käitumisega teisi ohustav mees on plaanis sellest elukohast ära toimetada.