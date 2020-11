Linn kutsub eakaid kõnniringidele

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on palju eakaid, kelle suhtlusringkond on väga väike ning kelle üksindust koroonakriis omakorda süvendab. «Kõnniringide eesmärk on jõulueelsel ajal inimeste üksindustunnet peletada ja võimalikku koroonaärevust leevendada. Keerulistest aegadest sõltumata tuleb leida võimalusi oma vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks ning täna on kõige turvalisem seda teha välitingimustes,» sõnas Lees.