Lapsdetektiivid tabasid ERMist noa varastaja

Eesti Rahva Muuseumis on püsinäitusel «Uurali kaja» põhjarahvaste saal, mille vitriinidest üks on eriline. Nagu kirjutab Mika Keränan oma uusimas raamatus «Vanemuise väits», on selles šamaanivõimetega sepa tehtud nuga, mille kohta asjatundjad ütlevad Vanemuise väits. See kullast, süsinikterasest ja karjala kasest terariist on aastal 1984 kaasa toodud Karjalast, uurimisreisilt Äänisjärve ümbrusesse.