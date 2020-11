Tartu lühiuudised

Tagada tuleb, et rühmad ei puutuks üksteisega kokku. Huvitegevuse ja huvihariduse puhul tuleb kanda ruumides maski, see ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele ning sellises olukorras, kus maski kanda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik. Teenuse osutaja peab tagama desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise terviseameti juhiste järgi.

Terviseameti Lõuna regionaalosakond kehtestas piirangud Tartu linnavalitsuse ettepanekul. Need kehtivad 10. jaanuarini või kuni kehtetuks tunnistamiseni. TPM

Tartu linn hakkab koostöös hingehoiukeskusega korraldama eakatele kõnniringe, et pakkuda neile võimalust koos värskes õhus liikuda. Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on palju eakaid, kelle suhtlusringkond on väga väike ning kelle üksindust koroonakriis omakorda süvendab.