Endine õiguskantsler Allar Jõks juhtis hiljuti tähelepanu sellele, et valitsus astus maskikandmise kohustust kehtestades seadusest üle. Asjatundjana juhtis ta tähelepanu tehtud vigadele. Seda hämmastavam on lugeda, et riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees kutsub asjatundjat, vandeadvokaati, mõistusele.