Esimesel advendil süttivad jõulukuuse tuled

Lisaks saab nautida klaaspaviljonide vahele tekkinud õueala, kus praksub elav tuli. Valgusküla on avatud 29. novembrist 10. jaanuarini.

Tänasest on suudlevate tudengite purskkaevu ümber avatud ka liuväli, kus saab valguskettidest tähistaeva all uisutada kuni 17. veebruarini. Uisuväljaku kasutamine on inimestele tasuta ning selle läheduses asuvast paviljonist saab uiske laenutada.