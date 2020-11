Elva valla aasta küla on Rannu alevik

Üritusele olid kutsutud vaid tunnustuste nominendid, kõik huvilised said sündmust jälgida otseülekande kaudu.

Aasta küla tiitli sai Rannu alevik. Rannu külade seltsi lõid ettevõtlikud Rannu inimesed 2017. aastal ning kolme tegutsemisaasta jooksul on selts näidanud ennast elujõulisena ning toonud piirkonda investeeringuprojekti rahasid.

Külarahvas peab ise olulisemateks saavutusteks Rannu külaplatsile LEADERi projektimeetmest varjualuse ehitamist ja välijõusaali rajamist. Rannu külarahvas on korraldanud mitu aastat Rannu jüriööjooksu ning jaanipäeva üritusi, samuti aastavahetuse vastu võtmist.

Aasta kogukonna edendaja on Anne Udeküll, kes juhendab tantsurühma Mathilde, Vikerkaar ning rahvatantsurühma Helles, milles ta ka ise tantsib. Sel aastal kutsus ta kokku ka võimlejate rühma.

«Peale tantsurühmade juhendamise korraldab ta kogukonnas ka tähtpäevalisi üritusi ning koostab neile kavasid. Anne on tõeline näide sellest, kuidas kogukonda isetegevuse ja kollektiivide kaudu edendada,» rääkis Saar.

Elva valla 2020. aasta kauni linnakodu tiitli sai Anne Kalinina kodu, mis asub Elvas Mahlamäel. Elva vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et Kalinina on suur taaskasutaja ning tema metsa servas asuvast aiast leidub igal nurgal üllatavaid detaile, näiteks portselankannust linnumaja, kübaraga mannekeen kõrreliste vahel ja lilledega kaunistatud troon.

Kauni maakodu tiitli sai tänavu Birgit ja Alari Arraku kodu, Loku talu Neemiskülas. Pere on kodu kujundanud täpselt nii, et nende lastel oleks seal tegevust, kuid et oleks ruumi ka vanematele vaikuse ja ilu nautimiseks.