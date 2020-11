Tartumaale lisandus üle 40 nakatunu

Terviseamet paneb kõigile testi tulemust ootavatele inimestele südamele: enne negatiivse tulemuse selgumist tuleb arvestada väga suure võimalusega, et testi tulemus osutub positiivseks. «Nagu näeme, on SARS-CoV2 levik Eestis püsiv ning nakatuda võib pea kõikjal,» ütles Tiia Luht.

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uutest nakkusjuhtudest 19 on olemas seos teadaolevate nakkusjuhtudega, ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 5000 inimest, kellest 571 on nakatunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid).

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 12 aktiivset kollet, millest suurim on 60 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldeid on kaks, hobikoldeid on kaks ning õppeasutuse koldeid on kuus. Üks kolle on seotud meelelahutusasutusega.