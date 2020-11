Jõuluks kolib linnasüdamesse kahe kukega kanapere

Jõululinn Tartu korraldaja Maris Peebo rääkis, et raekoja platsi valguskülas seavad end koos nelja kanaga seekord sisse ka kuked Madis ja Päikesekiir.

«Kahe kuke kanakari koosneb mustast esileedist, kellel nimeks Pingviin, tublist munejast Kuust ja kotkapilguga Liisust. Lisaks saabub koos nendega linna end tuulutama ja sõpruskonda kasvatama veel ka kana, kelle nimi on Kukk,» tutvustas Peebo kanaperet.

«Kuuldused võimalusest veeta pühad Tartu raekoja platsil hakkasid eelmiste jõulude ajal Eesti kanalates kiiresti levima – saabuva talve kanapere, erakordselt suhtlemisaltid linnud, on pärit Järvamaalt, kuid suureks sirgunud Tartu lähedal,» ütles ta.

Sel korral ei ole tarvis jõulukanala asukatele nimekonkurssi korraldada, sest neil on juba olemas oma isiklik 5-aastane ristiema. Kanala tuleb raeplatsile juba teist talve ja see sisustatakse ka tänavu Eesti maaülikooli töötajate ning Eesti loomakaitse seltsi esindaja näpunäidete järgi. Samuti on lindude kodu ehitamisel abiks lindude omanikud ise.