Tavatu ja ootamatuid pöördeid täis aasta hakkab lõppema ning aeg on teha kokkuvõtteid. Tartu Postimees ja Tartu linnavalitsus kutsuvad kõiki tartlasi ja Tartu sõpru kaasa mõtlema ning arvamust jagama, mis on olnud tänavu see saavutus, üritus või ettevõtmine, mis väärib mitte üksnes meeldejätmist, aga ka aasta teo tiitliga märkimist.