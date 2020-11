Bigbank Tartu alistas kodusaalis kindlalt Jekabpils Luši

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg sõnas võidu järel, et Jekabpils ei saanud algul enda mänguvankrit kuidagi käima ning seejärel oli neil juba raske. Samas on tema sõnul vastaste otse bussist mängule tulek võrdsetes kohtumises tihti määrava tähtsusega. Alex Saaremaa hooaja avamängu kommenteerides jäi peatreener pigem vaoshoituks ja ütles, et Alex Saaremaa oli tubli, kuid seal on veel parandamisruumi küllaga. Rikbergi sõnul on noore tempomehe piirid hoopis kõrgemal ja nendeni jõudmiseni töö alles käib.