Tartu linn jagab toimetulekutoetusega peredele maske

«Kuna valitsuse otsuse järgi on maskikandmine avalikes ruumides kohustuslik, aitab Tartu linn toimetulekuraskustes olevaid peresid, et kõigil oleks võimalik eeskirju täita ning oma tervist hoida. Seda enam, et viimastel nädalatel on nakatumine Tartus järjest kasvanud,» selgitas linnapea Urmas Klaas.

Abilinnapea Mihkel Lees rõhutas, et maski kandmisel tuleb lähtuda kasutusjuhendist, mis sellega kaasa antakse. «Mask on efektiivne ainult siis, kui seda õigesti kanda. Seega tuleb kindlasti pidada silmas, et iga mask on isiklikuks kasutamiseks, mask peab kandmisel katma nii nina kui ka suu ning pärast kasutamist tuleb see desinfitseerida,» ütles Lees.

Filterkihiga korduvkasutatavad maskid valmistab Tartu firma T-Style ning toimetulekutoetuse taotlejad saavad need kätte alates 2. detsembrist sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustest. Inimestel, kes suhtlevad sotsiaaltöö spetsialistiga e-kanalite vahendusel, palub sotsiaal- ja tervishoiuosakond võtta sotsiaaltöö spetsialistiga ühendust ja leppida kokku, millal ja kuidas maskid kätte saab.