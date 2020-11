Need, kes kinnisvaraarendusega tegelevad, teavad, et majaehitus tikub ühel hetkel toppama. Ehitajad peavad paratamatult ootama, kuni ventilatsioonipaigaldajad ja torumehed oma tegemistega ühele poole saavad. Soome ehitusinsener Tom Lindborg juurdles ligi viis aastat tagasi endamisi, et mingil moel peab ju ometigi see probleem lahendatav olema, ja koos sõpradega jõudiski ta ühel saunaõhtul ideele hakata kokku panema mooduleid, milles kõik tarvilikud ühendused on juba olemas.