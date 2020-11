Selles laboris kontrollitakse vedelik- ja gaasikromotograafidega kõiki sissetulevaid ja väljaminevaid tooteid, et nad oleksid ülimalt puhtad. Esiplaanil keemik-analüütik Piret Selli. Üks TBD-Biodiscovery tooteid on toimeaine ravimile, mida kasutatakse koertel ja kassidel iiveldustunde vähendamiseks reisidel. Tartu firma on selle aine üks suuremaid tootjaid maailmas, partiid lähevad teele iga nädal.

Mida tähendab edu saavutamine meditsiinis ja eluteaduste valdkonnas? Lühike vastus on, et see tähendab tarku nimesi ja rasket teekonda, kus väsida ei tohi.