Ühel novembri õhtupoolikul Vara saeveskis ringkäiku tehes tõdes tegevjuht Andrus Hummal, et praegu neil just ülearu palju tellimusi pole, sest nad sõltuvad Skandinaavia tselluloositootjatest, kes kasutavad Eestit kui sahvrit, kust vajaduse korral puitu võtta. Kokku võttes läheb Vara saeveskil siiski hästi.

Tartust ligi 30 kilomeetrit Peipsi poole paiknevas Vara alevikus on saeveski tegutsenud juba pea sada aastat. Praeguste omanike käe all töödeldakse selles puitu 2000. aastast. Ettevõtte peamine toodang on okaspuupalgist saematerjal, mis rändab välismaale.