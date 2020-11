Jan Lätt: meie ettevõtted on endiselt konkurentsivõimelised

Kaks koroonaviiruse lainet on venitanud pikemaks mitme uue Tartumaale tulla sooviva välisettevõtja otsustusprotsessi. Õnneks ei ole muutunud investorite otsus, kuid on takerdunud nende füüsiline kohapealne tegutsemine. Tartumaale on nad ettevõtted asutanud, kuid tegutsevad siiani digitaalsete lahenduste kaudu. See kahjuks raskendab uute tulijate sideme loomist kohalike partnerite ja tootjatega. Raskuste kiuste on rõõm sellest, et heade ideede arv ei ole vähenenud ning meie inimesed on endiselt aktiivsed. Uues olukorras on lihtsalt ärimudelid muutumas ning ettevõtjad on selle hästi ära tabanud.