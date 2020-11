Urmas Klaas: muutuste aasta 2020

Me oleme pidanud võitlema tundmatuga, kes on meie eluolu, käitumise ning harjumused ümber kujundanud. Aasta 2020 on Covid-19 kriisi tõttu pöörane aasta. See algas hoogsalt. 29. jaanuaril avas Tartu ülikooli Delta keskus oma uksed. Innovatiivne ja teadusvaldkondi ühendav keskus koosneb õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast ja koondab enam kui 3000 nutikat inimest. See on hea näide sellest, kuidas ühendada teadus- ja arendustegevus ning tark ettevõtlus ühte linnakusse. Et Delta saaks Tartusse tulla, tegid ülikool ja linn väga head koostööd.