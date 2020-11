Kui üldse miski tänavuses koroonakošmaaris kindlustunnet annab, siis just nimelt teadmine, et siin samas Tartus on küllalt palju ettevõtlike inimesi, kellele ei sobi makromajanduslike muutuste tuules värisedes vääramatut saatust oodata, vaid kes ise tikuvad looma ning kelles läheneva majanduslanguse hingus võib-olla isegi uut energiat äratab.