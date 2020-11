Peeter Simmi hea Eesti film

Arvestades seda, et viimastel aastatel on kinodesse jõudnud järjest häid kodumaiseid filme, on ehk nüüd aeg lõplikult loobuda itkemisest igava ja halli Eesti filmi üle, mis lõputult venib ja kuhugi välja ei jõua. Näiteid hoogsatest, sisukatest ja – mis kõige olulisem – vaatajaile kordaminevatest filmidest on sedavõrd palju.