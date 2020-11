Eestis pole palju spordiklubisid, kus jõud on ühendanud kaks nii erinevat spordiala nagu judo ja võrkpall. Just sellise kooslusega tegutseb jaanuaris 10. sünnipäeva tähistav Elva spordiklubi Altia, mille eestvedajad on abikaasad, kehalise kasvatuse õpetajad ning endised tippsportlased Evelin ja Marek Pihlak.