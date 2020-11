Tartu ülikooli kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakonnas viibis isa, kes osutus COVID-19 positiivseks. Kliinikum suunas isaga kokku puutunud neli töötajat eneseisolatsiooni, kinnitas TÜ kliinikumi naistekliiniku juhataja Helle Karro. Kliinikumi ohutase on tõstetud punase peale, kuid see ei muutunud COVID-19 positiivse inimese haiglas viibimise tõttu, ütles professor Joel Starkopf, kes on kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht.