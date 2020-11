President Kersti Kaljulaid sai Tartu ülikoolilt kõrge tunnustuse, Johan Skytte medali

Medali juurde kuuluval auaadressil on read: «Täname teid, et olete aidanud edasi kesta põhimõtetel, mida väljendas Tartu ülikooli avaaktusel 15. oktoobril 1632 Johan Skytte. Et akadeemia oleks liivimaalastele ja nende järeltulijatele tarkuse templiks, osavuse asupaigaks, vooruse elukohaks, kunstide kindluseks ja kõigile teadlastele avatud kohaks. Et oleks neile igaviku kantsiks ja kaitstud sissekäiguks kõigile inimestele ja rahvastele päikese all.»

President ütles medalit vastu võttes, et ta tänab oma kallist alma mater’it. Ta meenutas aegu, mil on olnud nii mõnus paljude erinevate arvamuste suunamine ühele arenguteele, mille puhul kõik on andnud endale aru, et nad mõtlevad erinevalt, aga tahavad parimat, ning lõpuks on teinud need asjad ühtemoodi ära.

President Kersti Kaljulaid, autasustatud Johan Skytte medali ja auaadressiga. FOTO: Kristjan Teedema

Kersti Kaljulaid toetas aastatel 2012–2016 Tartu ülikooli nõukogu esimehena ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ja aitas suurendada ülikooli rahvusvahelist tuntust. Rektor Asser rõhutas, et vähetähtis pole see, et presidendina toetas Kersti Kaljulaid teadusleppe allkirjastamist teadlaste, poliitikute ja ettevõtjate vahel, aidates nii kindlustada Eesti teaduse ja innovatsiooni arengut.

Pidulik sündmus leidis aset ülikooli aulas konverentsil «Arukas kohanemine koroonaviirusega».

Konverentsiettekandes arutles president, miks haridus ei suuda oma tööd alati ära teha, ning küsis, kuidas panna inimesed tegutsema ratsionaalselt ning nii, et nad tugineksid eelkõige teadmistele, mitte usule.

Konverents koroonaviirusega kohanemisest jätkub täna, seda saab jälgida veebis, lingi leiab Tartu ülikooli koduleheküljelt.