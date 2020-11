Jaak Valge selgitas, et kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu eesmärk on julgeolekukaalutlused ja vajadus takistada ülikoolide muutumist migratsioonipumpadeks. Kui eelnõu eesmärk oleks päriselt probleeme lahendada, oleks kaasamise head tava järgides eelnõu ettevalmistamise aruteludesse kutsutud rohke praktilise kogemuse ja teabe huvirühmi. Sellise koosloome tulemusel ei oleks riigikogu ette jõudnud kiiruga kokku klopsitud läbi mõtlemata eelnõu, mida lugedes tundub, et on otsustatud, et kui masinas on üks tihend läbi, tuleb kogu masin õhku lasta, selmet tihend välja vahetada.